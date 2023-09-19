Екоактивістку Тунберг знову чекає суд після блокування шведського нафтового порту

Тунберг протестує проти видобутку нафти.

Шведську екологічну активістку Ґрету Тунберг звинуватили в непокорі наказу поліції залишити акцію протесту в людному шведському порту Мальмо, через кілька місяців після того, як її засудили за аналогічне правопорушення, передає ВВС .

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У липні її оштрафували за відмову залишити акцію протесту на дорозі для транспортування нафти з порту. Після винесення вироку Тунберг та інші активісти повернулися до порту і їх знову відвела поліція.

Повторний суд призначено на 27 вересня.

Прокурор Ізабель Екберг заявила, що демонстрація 24 липня була несанкціонованою та порушила рух транспорту.

Тунберг проводила демонстрацію в порту на півдні Швеції разом із групою Reclaim the Future. Вони намагалися перешкодити в'їзду та виїзду транспорту, протестуючи проти використання викопного палива.

Акція протесту відбулася через кілька годин після того, як Тунберг засудили та оштрафували на 2500 шведських крон ($224) за акцію протесту в тому ж порту 19 червня.