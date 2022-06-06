Фейгин рассказал, что будет твориться в Кремле, когда Путина не станет: "Шанс решить махом все проблемы"
РоSSийские элиты ведут между собой ожесточенную борьбу на фоне ухудшения состояния Владимира Путина.
Об этом рассказал «24 каналу» роSSийский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, на фоне слухов о тяжелой болезни президента рф разные «кланы» в Кремле начали борьбу за власть.
«Безусловно, самым мощным кланом является мобилизационный олицетворяющий Николай Патрушев в союзе с Александром Бортниковым и другими. Они претендуют на власть. Не лично, а для того, чтобы сохранять за собой рычаги воздействия», - рассказал Фейгин.
Правозащитник уточнил, что в этот «клан» входят представители ФСБ и других роSSийских силовых структур.
Он отметил, что военный клан заметно пошатнулся из-за отсутствия боевых успехов в Украине.
Еще одной группой, борющейся за власть, стала группа Федеральной службы охраны, связанная с другом детства путина Юрием Ковальчуком.
Отдельной стоит участь главу нынешнего роSSийского правительства Михаила Мишустина. В случае неожиданного ухода путина с поста президента именно он должен формально стать переходной фигурой во главе государства.
При этом Фейгин подчеркнул, что все эти люди не имеют проектов на будущее, а стремятся только выжить и сохранить свое состояние.
«Поэтому эта ситуация не способна оставаться статической. Никто не сможет заменить Путина. Кто бы из этих кланов ни победил – они все провалятся, поскольку не наделены той властью, которая была у Путина, когда он пришел, как преемник», - заявил Фейгин.
При этом правозащитник считает, что противостояние кланов даже в случае смерти путина не будет слишком активным, хотя ни одна из сил и не будет довольна приходом к власти кандидата из другой.
Фейгин также отметил, что судьба россии после смерти путина будет незавидной, ведь другие страны захотят воспользоваться моментом.
«Несомненно, смерть Путина приведет к цепи катастрофических событий. Кроме того, в РоSSии не создали никаких механизмов, которые должны помочь легко сменить власть во время войны. Именно поэтому, считаю, что это шанс для Украины и Запада решить махом все проблемы», - заявил Фейгин.