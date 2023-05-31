Стратком про атаку дронів на Москву: "Війна, розв'язана Кремлем, повертається у Росію"
Експерти наголошують, що це закономірний і справедливий результат агресії.
Центр стратегічних комунікацій зазначає, що атака дронів на Москву підриває впевненість Кремля в тому, що путінський режим не можуть покарати, і що російська система ППО може захисники країну. Й оскільки досі незрозуміло, хто саме учора вранці запустив БПЛА, у Страткові припускають, що це можуть бути сили опору, зосереджені в самій Росії, інформує
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"Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається назад в Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності у рашистів", – йдеться у повідомленні.
Щодо сумнівів в тому, чи може російська ППО захистити небо над країною, то підґрунтям для них є й те, що комплекси С-300/400, які входять до складу протиповітряної оборони країни-агресора, передислоковані на фронт для здійснення ударів по Україні. А інша частина ППО РФ захищає владну еліту.
"Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних мешканців", – зазначив Стратком.
Нагадаємо, 30 травня Москву та область атакували безпілотники. В Міноборони РФ заявили про вісім ударних БПЛА, які нібито були ліквідовані. Проте експерти вважають, що їх було близько трьох десятків.