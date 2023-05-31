Стратком про атаку дронів на Москву: "Війна, розв'язана Кремлем, повертається у Росію"

Експерти наголошують, що це закономірний і справедливий результат агресії.

Центр стратегічних комунікацій зазначає, що атака дронів на Москву підриває впевненість Кремля в тому, що путінський режим не можуть покарати, і що російська система ППО може захисники країну. Й оскільки досі незрозуміло, хто саме учора вранці запустив БПЛА, у Страткові припускають, що це можуть бути сили опору, зосереджені в самій Росії, інформує ZN.ua.

Стратком про атаку дронів на Москву:
© Офіційний сайт Кремля

У матеріалі наголошується, що діяльність цих сил набиває серйозних обертів. Особливо беручи до уваги те, що дронна атака, яка, за даними Страткому, була спрямована на місця проживання російської "еліти", отримала схвалення серед звичайних росіян.

"Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається назад в Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності у рашистів", – йдеться у повідомленні.

Щодо сумнівів в тому, чи може російська ППО захистити небо над країною, то підґрунтям для них є й те, що комплекси С-300/400, які входять до складу протиповітряної оборони країни-агресора, передислоковані на фронт для здійснення ударів по Україні. А інша частина ППО РФ захищає владну еліту.

"Кремль не має морального права заявляти про "тероризм" після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних мешканців", – зазначив Стратком.

Нагадаємо, 30 травня Москву та область атакували безпілотники. В Міноборони РФ заявили про вісім ударних БПЛА, які нібито були ліквідовані. Проте експерти вважають, що їх було близько трьох десятків.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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