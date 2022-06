РоSSия несет прямую ответственность за любые дефициты в торговле зерном — Боррель

РоSSия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, заявил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, постоянная блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн зерна, таких как кукуруза и пшеница, из Украины, которая является одним из основных мировых производителей.

«РоSSия несет прямую ответственность за какие-либо дефициты в международной торговле зерном. Вместо того чтобы прекратить свою агрессию, стремится переложить ответственность на международные санкции. Это дезинформация», – написал он в Twitter .

Боррель подчеркнул, что санкции ЕС направлены на способность РоSSии продолжать войну.

«Они не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка прямо исключены», – добавил он.

Боррель добавил, что ЕС и дальше будет демонстрировать свою полную солидарность со странами по всему миру в преодолении последствий войны.

«Президенту Путину следует прекратить войну против Украины. Следует восстановить территориальную целостность Украины. Это в интересах всего международного сообщества», – резюмировал дипломат.