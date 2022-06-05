РоSSия несет прямую ответственность за любые дефициты в торговле зерном — Боррель

Дипломат подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины в интересах всего мира, информирует ZN.ua.

РоSSия несет прямую ответственность за любые дефициты в торговле зерном — Боррель
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РоSSия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, заявил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, постоянная блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн зерна, таких как кукуруза и пшеница, из Украины, которая является одним из основных мировых производителей.

«РоSSия несет прямую ответственность за какие-либо дефициты в международной торговле зерном. Вместо того чтобы прекратить свою агрессию, стремится переложить ответственность на международные санкции. Это дезинформация», – написал он в Twitter.

Боррель подчеркнул, что санкции ЕС направлены на способность РоSSии продолжать войну.

«Они не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка прямо исключены», – добавил он.

Боррель добавил, что ЕС и дальше будет демонстрировать свою полную солидарность со странами по всему миру в преодолении последствий войны.

«Президенту Путину следует прекратить войну против Украины. Следует восстановить территориальную целостность Украины. Это в интересах всего международного сообщества», – резюмировал дипломат.

Wars of aggression может быть разбит. EU sanctions target РоSSия's capacity to continue with the war. They do not target wheat. Сельскохозяйственные продукты и их транспортные услуги explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8

– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) Июнь 5, 2022


Ирина Знась, ZN.ua





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