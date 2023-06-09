Боррель: Більша частина країн Латинської Америки засуджують агресивне вторгнення Росії на територію України

"Немає сумніву в тому, що ЄС та Латинська Америка мають спільні позиції щодо світової політичної структури та культурної спадщини".

Боррель: Більша частина країн Латинської Америки засуджують агресивне вторгнення Росії на територію України
© Getty Images

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання колегії Європейської комісії з розвитку партнерства з країнами Латинської Америки та Карибського басейну заявив, що більшість країн Латинської Америки мають спільне з ЄС бачення світоустрою, а також засуджують агресивне вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Немає сумніву в тому, що ЄС та Латинська Америка ... мають спільні позиції щодо світової політичної структури та культурної спадщини, є близькими за переконаннями…. Чи означає це, що немає речей, щодо яких ми не погоджуємося? Є такі речі. У випадку з Україною є певні країни, які завжди мають точку зору, відмінну від нашої. Але подивіться, як голосувала Латинська Америка в ООН порівняно з іншими регіонами світу, - засудження та неприйняття російського вторгнення в Україну було вищим, ніж будь-де", – зазначив Боррель.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до "миротворчих пропозицій" президента Бразилії, Боррель нагадав, що під час голосування в ООН ця країна продемонструвала чітку позицію засудження російської агресії проти України.

"Інколи були пункти, з якими ми не погоджувалися, потім були кваліфіковані коментарі після цього. Але з боку Бразилії було щире бажання знайти мирне рішення. Ми завжди вітаємо такі зусилля, зокрема тоді, коли сторона, яка нападає, не ставиться на один рівень із жертвою атаки", – додав високий представник ЄС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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