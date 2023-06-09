Все вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть Росія – Боррель

За словами, глави дипломатії ЄС, дамбу не бомбили. Вона була зруйнована вибухівкою.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що за підривом дамби Каховської ГЕС стоїть Російська Федерація. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

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"Дамбу не бомбили. Вона була зруйнована вибухівкою, встановленою у місцях розташування турбін. Ця територія знаходиться під контролем Росії. Мене там не було, щоб з'ясувати, хто це зробив. Але все вказує на те, що якщо це сталося на підконтрольній РФ території, важко повірити, що хтось інший причетний", – сказав Боррель

У будь-якому випадку, додав він, наслідки для України жахливі, як з гуманітарної точки зору для переселенців, так і з екологічної точки зору, тому що руйнування спричинить екологічну катастрофу.