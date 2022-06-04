Оккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожара

В субботу, 4 июня, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по морскому специализированному порту в Николаеве.

Об этом пишет издание "Зеркало Недели", информирует Апостроф .

Сообщается, что под огонь роSSийских захватчиков попал специализированный порт "Ника-Тера", который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

На территории предприятия, которое ВС РФ обстреляли ракетами, находится зерновой терминал. После прилета вражеских снарядов в порту Николаева вспыхнул масштабный пожар.

Местное издание "Новости N" подтверждает, что обстрел ВС РФ был осуществлен по стратегическому объекту инфраструктуры в Николаеве. После прилета ракет и сильного взрыва в небо поднялся столб черного дыма высотой около 100 метров.

На месте ЧП работали спасательные бригады, которые ликвидировали последствия вражеской атаки и масштабного пожара.