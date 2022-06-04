В Киевской области уже эксгумировали более 1300 тел убитых россиянами мирных жителей

В Киевской области эксгумировали тела более 1300 гражданских, которых расстреляли или замучили роSSийские оккупанты. Больше 200 тел не идентифицированы, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области. По состоянию на сегодня эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы", - сказано в сообщении в Facebook.