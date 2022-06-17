С начала вторжения РФ ГБР расследует более 500 дел по предателям и коллаборантам

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, информирует ZN.ua.

С начала вторжения РФ ГБР расследует более 500 дел по предателям и коллаборантам
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С начала полномасштабной войны РФ против Украины ГБР расследует 530 производств по предателям и коллаборантам. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению предателей, решивших перейти на сторону врага. Каждый подобный факт тщательно отрабатывается, все коллаборанты будут привлечены к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года за государственную измену уже открыто и получено от других правоохранительных органов 399 уголовных производств.

Также с начала войны за коллаборационную деятельность возбуждено 127 производств, начаты производства и в отношении четырех пособников РФ.

В частности, 140 фигурантам сообщили о подозрении, а 79 — объявлены в розыск.

Еще 924 человека проверяются на причастность к коллаборационной деятельности.

ГБР также сообщает, что в суд по этим статьям передано 4 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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