ФБР расследует, как американская электроника попала к роSSийским военным - WP

ФБР и министерство торговли США начали расследование о возможных поставках высокотехнологичных устройств производства американских компаний производителфям роSSийской военной техники, несмотря на введенные против РФ санкции.

Как сообщает The Washington Post, во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства американских компаний.