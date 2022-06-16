ФБР расследует, как американская электроника попала к роSSийским военным - WP
В захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства американских компаний, информирует
ФБР и министерство торговли США начали расследование о возможных поставках высокотехнологичных устройств производства американских компаний производителфям роSSийской военной техники, несмотря на введенные против РФ санкции.
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Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, как эти микросхемы оказались в военной технике РФ и "отследить путь поставок этой продукции из США".