Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі

В.о. начальника Київської податкової інспекції Оксана Датій, в якої під час обшуків 2 лютого виявили "перелік бажань", написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це LB.ua повідомили джерела з податкової служби та надали її заяву.

Відповідну заяву на звільнення Датій написала одразу після обшуків, інформує Апостроф.

"Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", - зазначив співрозмовник видання.

Фото: lb.ua

Нагадаємо, під час обшуків 2 лютого за місцем проживання Датій працівники ДБР знайшли її список новорічних бажань. За 2018 рік було вказано соболину шубу, люксовий годинник Breguet, підвищення по службі та поїздку до Лондона. У 2021 році вона мріяла про нову посаду, відпочинок на Мальдівах і заробити мільйон доларів.

Також у чиновниці вдома виявили 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень, 2 тисячі євро, три квартири у столиці загальною вартістю близько 1 млн доларів та будинок під Києвом вартістю близько 200 тисяч доларів, два автомобілі вартістю 150 тисяч доларів, а також дорогі прикраси та одяг. Одна з машин вартістю близько 100 тисяч доларів записане на особистого водія чиновниці, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів.

За даними ДБР, Датій зловживала владою та своїм службовим становищем.

"Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи", - повідомляє пресслужба ДБР.

Експерти наголошують, що до тіньового обігу надійшло понад 15 мільярдів гривень. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів Датій складає орієнтовно 1,4 млн доларів.


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Блок рекламы


Похожие новости
Наступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУНаступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУ
За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – ФедоровЗа майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – Федоров
У Німеччині та Іспанії зазнали вандалізму дипломатичні об'єкти ІталіїУ Німеччині та Іспанії зазнали вандалізму дипломатичні об'єкти Італії
Данія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава МіноборониДанія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава Міноборони
Хвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – BloombergХвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – Bloomberg
Фінляндії, можливо, доведеться розглянути питання про вступ до НАТО без Швеції — глава МЗСФінляндії, можливо, доведеться розглянути питання про вступ до НАТО без Швеції — глава МЗС
До російського наступу залишилось мало часу – глава ПентагонуДо російського наступу залишилось мало часу – глава Пентагону
Глава МЗС Польщі критикує відсутність прогресу у питанні відправлення танків Leopard 2 в УкраїнуГлава МЗС Польщі критикує відсутність прогресу у питанні відправлення танків Leopard 2 в Україну
ЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від КиєваЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від Києва
Військового кладовища на Лисій горі Києва не буде – рішення міськради КиєваВійськового кладовища на Лисій горі Києва не буде – рішення міськради Києва
Последние новости
Подгружаем последние новости