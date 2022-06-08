Спецслужбы РФ рассылают украинским военным сообщения с угрозами — Генштаб ВСУ

РоSSийские спецслужбы пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера сообщения с угрозами. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Внимание! Враг рассылает угрозы. Не поддавайтесь на провокации. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага», - говорится в сообщении.

В частности, угрозы усиливаются персональными данными: фамилии и имени лица, кода налогоплательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи.

Сообщается, что рассылка угроз производится через SMS, а также через мобильные мессенджеры Telegram, Viber, Signal, WhatsApp.

В тексте угроз речь идет о якобы точной установке места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение, а также отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары.

«Отправленные такого типа угрозы направлены в первую очередь на то, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух», - отметили в Генштабе.

Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и т.д.).

«Таким образом, не вызывает сомнений, что отправленные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой. Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями – "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем"», - отмечает Генштаб ВСУ.