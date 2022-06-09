НАБУ расследует растрату Максимом Микитасем 400 млн грн, выделенных государством на строительство трёх военных складов

Ранее материалы по этому делу были и в НАБУ, и в ГБР.

НАБУ расследует растрату Максимом Микитасем 400 млн грн, выделенных государством на строительство трёх военных складов
© Центр противодействия коррупции

Государственное бюро расследований передало в НАБУ уголовное дело против экс-нардепа Максима Микитася относительно растраты денег на строительство трёх военных складов на сумму более 400 млн грн. Об этом сообщил информированный источник в НАБУ, передает "Дело".

Ранее материалы по этому делу были и в НАБУ, и в ГБР. Сейчас в контексте актуальности военных вопросов и растрате госсредств, выделенных на оборону страны, материалы дел с номерами 62019100000000441 и 42019020420000024 объединены в одно производство.

По словам источника, есть политическая воля руководства оперативно передать его в суд.

Напомним, по информации издания Bihus.Info, строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии, начатое 4 года назад и которое должно было завершиться к концу 2021-го, провалилось. На месте обещанных арсеналов сейчас только недостроенные "коробочки", ржавая арматура и "утопленный бетон". Судьбу миллиарда гривен, перечисленного Министерством обороны двум компаниям из корпорации "Укрбуд", сейчас выясняют в судах.

Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м – после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях к концу 2021 года должны были построить 136 хранилищ.

Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее – "СУСА"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторую – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд".

Около 100 млн грн авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн грн на каждый объект было перечислено в конце 2018-го. Сумма соизмерима 80% стоимости первой очереди строительства, которая предполагала возведение 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться за авансы. Уже в начале 2019-го заказчик подал в суд обоих подрядчиков. МОУ утверждало, что строители срывают календарный план работ на всех объектах, поэтому должны быть оштрафованы.

Министерство суд проиграло, а в начале октября вообще прекратилось строительство 2-х из 3-х арсеналов. Интересно, что это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства по участию топ-менеджмента "Укрбудум в коррупционной сделке с квартирами Нацгвардии. Позже прекратилось и строительство на третьем арсенале.

В Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж": из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента. В Богдановке, которую должна была строить "СУСА" Якусевича – из 10 хранилищ готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей) и еще несколько фундаментов с "зачатками" стен.

В Цвитохе (тоже "СУСА") вместо 15 готовых хранилищ нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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