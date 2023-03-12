Армія з ідеологічною складовою: Прігожин хоче зробити з «Вагнера» прямого конкурента російської армії – ISW

Засновник ПВК «Вагнера» Євгєній Прігожин хоче більше наполягти на ідеологію перетворити свою організацію на буквального конкурента Збройним силам Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Після битви за Бахмут Прігожин працюватиме над перетворенням «групи Вагнера» на жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію. 11 березня він заявив, що після взяття Бахмута ПВК розпочне нову хвилю вербування та переформується в армію з ідеологічною складовою. Його слова підтверджується тим, що останнім часом ПВК «Вагнера» розширює рекрутингові центри по всій Росії, включаючи центри та програми, орієнтовані на вербування молоді, зокрема відкрила шість рекрутингових центрів у школах і молодіжних спортивних клубах Алтаю, Забайкальського, Красноярського країв та Іркутської області.

«"Група Вагнера", ймовірно, має на меті залучити більш вразливих новобранців через ці орієнтовані на молодь кампанії та прищепити їм екстремістський ідеологічний бренд Пригожина – російський ультранаціоналізм, – йдеться у звіті ISW. – Можливо, Пригожин намагається реструктуризувати Групу Вагнера в жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію, щоб відіграти спеціалізовану роль серед російських сил в Україні, оскільки її колишня роль у забезпеченні виключно тактичних здобутків розсіюється з ймовірною кульмінацією "групи Вагнера" навколо Бахмута».