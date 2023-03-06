НАБУ відреагувало на звинувачення про «переслідування реформаторів»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наполягає, що у слідства в резонансних справах екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського та екскерівника аеропорту Бориспіль Євгена Дихне, є неспростовні докази того, що указані особи зловживали владою та діяли всупереч чинному законодавству. Про це повідомляє Центр протидії корупції, який отримав відповідь на свій запит НАБУ.

«НАБУ і САП досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам. Ми вітаємо реформи та переконані: ними не можна прикривати порушення закону і завдання збитків державі. Будуючи правову державу з європейськими цінностями, ми маємо довіряти ВАКС, створеному з урахуванням кращих світових практик, і оперувати фактами замість емоцій, а суперечності вирішувати у законний спосіб», - йдеться у відповіді НАБУ.

Йдеться про підозри ексміністру інфраструктури Пивоварському, колишньому голові правління "Нафтогазу" Коболєву і про вирок екскерівникові аеропорту Бориспіль Дихне.

Щодо Дихне, в НАБУ зазначили, що «суд сказав своє слово, дослідивши усі докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту».