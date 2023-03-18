Новостей.COM ⇒
2023-03-18
Ексгенерал СБУ Наумов у сербському суді заперечив звинувачення у відмиванні грошей
Він сказав, що знайдені у нього при затриманні сотні тисяч доларів та євро – це «сімейні гроші», інформує
© Схеми
Під час засідання у Вищому суді у сербському Ниші 17 березня ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов заперечив звинувачення у відмиванні грошей. Про це повідомила Балканська служба
Як повідомило видання, Андрій Наумов у суді заявив, що 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів, знайдені в його автомобілі під час арешту, – це «сімейні гроші» і вони були потрібні, щоб переїхати Стамбул.
Юлія Лавришин, ZN.ua