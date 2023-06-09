Зеленський заперечив причетність України до вибухів на газопроводі Nord Stream

Доказів того, що це зробили українці, немає.

Україна не причетна до вибухів, які пошкодили газопроводи «Північний потік» у вересні минулого року, заявив президент країни Володимир Зеленський в інтерв’ю виданням BILD, Die Welt та POLITIСO, інформує ZN.ua .

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«Я — президент, і я віддаю відповідні накази. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не вчинив», — наголосив Зеленський, коментуючи, зокрема, опубліковану виданням The Washington Post інформацію про те, що американські спецслужби знали про плани України атакувати газогони ще за три місяці до інциденту.

Зеленський додав, що якщо диверсію було вчинено українськими військовими, мають бути надані докази цього.

Український президент також спростував причетність України до рейдів «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» на територію Бєлгородської області.

«Ми не воюємо на чужій території. Ми звільняємо лише свою. Ми ведемо війну проти Російської Федерації на нашій, а не на їхній території», — наголосив Зеленський.