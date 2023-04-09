Китай відкидає звинувачення ВООЗ у приховуванні даних про COVID-19

ВООЗ критикувала Китай за перешкоди у розслідуванні походження коронавірусу.

Китай закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров'я не ставати інструментом для політизації питання походження коронавірусу після звинувачень у тому, що Пекін затримує оприлюднення ключових ранніх даних про COVID-19, які, на думку деяких вчених, є важливими для розуміння походження вірусу. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Китай відкидає звинувачення ВООЗ у приховуванні даних про COVID-19
© AZERTAC

Директор Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Шен Хунбін заявив, що Китай поділився всіма матеріалами, які зібрав про походження COVID, коли проводив спільну місію з експертами, організовану ВООЗ у 2020 році та на початку 2021 року, і не приховував дані про жодні випадки, зразки або результати тестування.

«Нещодавні заяви деяких офіційних осіб ВООЗ, які відкинули зусилля спільної місії, були грубою образою вчених з усього світу, які брали участь у роботі з відстеження початкового походження вірусу», - сказав він.

«Ми закликаємо певних осіб у ВООЗ повернутися на позиції науки та неупередженості, замість того, щоб ставати інструментом для політизації походження коронавірусу якоюсь країною, добровільно чи вимушено», - зазначив Шен.

Його зауваження з'явилися через кілька днів після того, як технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія Д. Ван Керхове заявила, що поширення деяких зразків вірусу з продовольчого ринку в Ухані через три роки після того, як вони були зібрані, є «непростимим» приховуванням даних. Вона зазначила, що спільна місія ВООЗ та Китаю на початку пандемії зазнала жорсткої критики за відсутність доступу до первинних даних про перші випадки захворювання в Китаї, який досі не надано.

В основі суперечки між офіційними особами ВООЗ та Китаю лежить новий набір даних про зразки, зібрані три роки тому на ринку в Ухані, які китайські дослідники завантажили до глобальної бази даних GISAID на початку цього року. Дані були завантажені для експертної оцінки дослідження, проведеного Центром контролю та профілактики захворювань Китаю, але, за словами Шен, співробітники GISAID «помилково» оприлюднили їх.

Група міжнародних вчених знайшла ці дані минулого місяця, і їхній незалежний аналіз показав наявність вірусу разом з генетичним матеріалом кількох тварин, включаючи єнотоподібних собак, що стало найпереконливішим доказом теорії про те, що вірус міг передатися від тварин до людей на ринку.

Китайські дослідники на чолі з колишнім директором Центру контролю та профілактики захворювань Китаю Джорджем Гао Фу, однак, стверджують, що дослідження зразків було недостатнім для того, щоб довести, що спалах COVID почався саме там в результаті переходу вірусу від тварин до людей.

Китайські чиновники нещодавньому брифінгу підтвердили цей висновок, заявивши, що немає достатніх доказів того, що вірус походить від єнотоподібних собак і перейшов до людей на ринку в Ухані.

«Деякі експерти підозрюють, що генетичний матеріал тварин, присутній у цих зразках, вказує на те, що вірус був переданий людям звідти, але поки що немає жодних ознак інфікування тварин на ринку, виходячи з усіх існуючих доказів», - сказав на брифінгу професор Тонг Іган, який очолював дослідження зразків навколишнього середовища і тварин під час спільної місії ВООЗ і Китаю щодо походження вірусу.

«Багато людей сподіваються знайти такий ланцюжок доказів. Ми відчуваємо те ж саме і дуже сподіваємося з'ясувати джерело вірусу. Але цих даних недостатньо. Це схоже на те, що ми уявляємо, що щось сталося певним чином, і постійно робимо припущення на основі цього», - додав Тонг.

Дослідник Китайського центру контролю та профілактики захворювань Чжоу Лей, який також брав участь у спільній місії ВООЗ та Китаю, сказав журналістам на брифінгу, що зусилля з відстеження походження COVID повинні бути поширені на інші країни, оскільки численні дослідження, включаючи тестування донорської крові, зданої до грудня 2019 року, а також відстеження ланцюгів поставок торгівлі тваринами та тестування кажанів у Китаї, не змогли виявити жодних слідів коронавірусу.

Відсутність антитіл до COVID у крові, зібраній до грудня 2021 року, означає, що до цього часу коронавірус не існував, сказав Чжоу.

«ВООЗ дуже важлива, її професіоналізм визнаний у всьому світі, а її науковість, уважність і справедливість не викликають сумнівів, але безпідставні звинувачення, спрямовані на заперечення досягнень нашої спільної місії, лише підірвуть довіру до організації», - сказав Чжоу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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