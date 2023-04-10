Правоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із Бахмута

Зловмисники обманювали в основу людей з інвалідністю та батьків маленьких дітей.

Кіберфахівці Служби безпеки України та польські правоохоронні органи нейтралізували транснаціональне угруповання шахраїв, яке створило схему виманювання грошей з мирних жителів фронтових районів, які бажали евакуюватися в безпечніші місця. Зокрема, зловмисники обманювали щодо евакуації цивільних з Бахмута і Вугледара, повідомила СБУ в Telegram , інформує ZN.ua .

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"За різні суми ділки «гарантували» місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави. Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис грн", – з’ясували правоохоронці.

За їхніми даними, діяли шахраї через групи в соціальних мережах та популярні месенджери, де переважно “роздавали” обіцянки людям з інвалідністю і батькам малих дітей.

"У своїх клієнтів брали «передоплату» у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок", – розповіли в Службі безпеки.

Як зазначається, усього зловмисники "видурили" у цивільних більше ніж півтора мільйона гривень.

Крім цього, шахраї зосереджувалися на чоловіках призовного віку, яким пропонували виготовити підробні документи для виїзду з України за "окрему плату".

Правоохоронцям вдалося затримати одного з можливих організаторів злочинного угруповання на території нашої держави. Це житель Житомирської області, який безпосередньо зв’язувався з клієнтами і розповідав про “умови” евакуації.

За даними слідчих, інші двоє організаторів, які є українцями, перебувають в одній з країн Європейського Союзу. Зараз проводяться заходи для їх затримання й екстрадиції в Україну.