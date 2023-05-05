Скільки Велика Британія витратить грошей на коронацію Чарльза III: журналісти дізналися суму

Святкування триватиме три дні.

На заходи, пов'язані з коронацією британського короля Чарльза III, Велика Британія витратить близько 50-100 млн фунтів стерлінгів ($63-125 млн), повідомляє BBC .

© The British Monarchy/fb.com

Коронація Чарльза відбудеться 6 травня і збере майже 2 тисячі VIP-гостей - учетверо менше, ніж коронація Єлизавети II.

Святкування триватиме три дні, включно з оголошеним вихідним понеділком, і включатиме концерт за участю зірок популярної культури.

За неофіційними даними, сам монарх хотів провести нетривалу і недорогу церемонію. Його коронація триватиме близько години, тоді як у Єлизавети II вона зайняла кілька годин.

Завдяки святкуванню коронації британські бари, ресторани і готелі зможуть заробити, за прогнозами UK Hospitality, 350 млн фунтів.

У перерахунку на сьогоднішні ціни, коронація Єлизавети II у 1953 році обійшлася британській скарбниці в 50 млн фунтів, Георга VI у 1937 році - у 25 млн фунтів.