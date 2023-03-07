Ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка НАБУ кличе на допит

Національне антикорупційне бюро кличе на допит колишнього керівника Національного банку, ексголову правління державного Укргазбанку Кирила Шевченка у справі про розтрату коштів АБ «Укргазбанк». Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ.

«Повістка про виклик Шевченка Кирила Євгеновича, Вам необхідно прибути 16 березня 2023 року о 10:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019», - сказано у документі.

Нагадаємо, ексголова національного банку Кирило Шевченко, який підозрюється у розкраданнях коштів Укргазбанку, виїхав з України й можливо перебуває за кордоном ще з часів, коли він очолював НБУ, інформує ZN.ua .

Наприкінцы жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанк», у тому числі колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.