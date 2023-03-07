Ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка НАБУ кличе на допит

Допит призначено на 16 березня.

Ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка НАБУ кличе на допит

Національне антикорупційне бюро кличе на допит колишнього керівника Національного банку, ексголову правління державного Укргазбанку Кирила Шевченка у справі про розтрату коштів АБ «Укргазбанк». Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ.

«Повістка про виклик Шевченка Кирила Євгеновича, Вам необхідно прибути 16 березня 2023 року о 10:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019», - сказано у документі.

Нагадаємо, ексголова національного банку Кирило Шевченко, який підозрюється у розкраданнях коштів Укргазбанку, виїхав з України й можливо перебуває за кордоном ще з часів, коли він очолював НБУ, інформує ZN.ua.

Наприкінцы жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанк», у тому числі колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
Потепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідкаПотепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідка
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
Росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні для розосередження ППО – британська розвідкаРосія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні для розосередження ППО – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ відреагувало на звинувачення про «переслідування реформаторів»НАБУ відреагувало на звинувачення про «переслідування реформаторів»
Обрання директора НАБУ: 11 кандидатів успішно пройшли співбесіди на доброчесністьОбрання директора НАБУ: 11 кандидатів успішно пройшли співбесіди на доброчесність
Трухін автоматично втратить мандат депутата — НАБУТрухін автоматично втратить мандат депутата — НАБУ
Розслідував справу Татарова: З конкурсу на посаду директора НАБУ виключила другого у рейтингу кандидатаРозслідував справу Татарова: З конкурсу на посаду директора НАБУ виключила другого у рейтингу кандидата
Повинні прибути на призовні ділянки: набуло чинності нове рішення КабмінуПовинні прибути на призовні ділянки: набуло чинності нове рішення Кабміну
НАБУ розшукує заступника голови Сумської облради, підозрюваного в недекларуванніНАБУ розшукує заступника голови Сумської облради, підозрюваного в недекларуванні
НАБУ завершило слідство у справі щодо Насірова та його радникаНАБУ завершило слідство у справі щодо Насірова та його радника
Світська "левиця" під підозрою: НАБУ оголосило у розшук нардепа від "Слуги народу"Світська "левиця" під підозрою: НАБУ оголосило у розшук нардепа від "Слуги народу"
Детективи НАБУ активно задіяні в операціях сил оборони та розвідки—КалужинськийДетективи НАБУ активно задіяні в операціях сил оборони та розвідки—Калужинський
"Російський поет": пропаганда примудрилася "вкрасти" Тараса Шевченка, фото"Російський поет": пропаганда примудрилася "вкрасти" Тараса Шевченка, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости