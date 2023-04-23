Російські прикордонники почали допитувати фінських гостей – яка причина

Цікавить в першу чергу все, пов’язане з армією

Після вступу Фінляндії до НАТО російські прикордонники почали допитувати фінів, що в’їжджають до РФ. Про це повідомляє фінська телерадіомовна корпорація YLE, інформує ZN.ua.

Російські прикордонники почали допитувати фінських гостей – яка причина
© Finnish Border Guard / Facebook

Фіни, які перетинали кордон в російському пункті пропуску Брусничне (Ленінградська область), кажуть, що прикордонники РФ цікавилися у них передусім тими речами, які пов’язані з військом. Цікавилися військовим званням, місцем служби та зв’язками з фінською армією. Питали про мету візиту до Росії, хотіли взнати номери мобільних телефонів.

Чотири фіна, що мали такі розмови на російському пункті пропуску не вважають, що їм щось загрожувало. Ніхто не заважав їм перетнути кордон. Однак називати свої імена в ефірі жоден з них не захотів, аби не мати проблем на кордоні в майбутньому.

Фінські журналісти лише зауважують, що до того часу, як Фінляндія вступила до НАТО, нічого подібного на фінсько-російському кордоні не спостерігалося.


Іван Шевчук, ZN.ua





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