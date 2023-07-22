МЗС Польщі викличе російського посла через погрози Путіна

У п’ятницю Путін звинуватив Польщу у намірах захопити західну частину України. За його словами, польська влада сподівається «повернути, як вони вважають, свої історичні території».
Російський диктатор заявив, що у XX столітті Польща отримала «історичні російські губернії» і назвав західні території Польщі «подарунком Сталіна». «Наші друзі у Варшаві призабули про це, ми нагадаємо», — заявив він.
Торік Путін вже звинувачував Польщу, яка допомагає Україні захищатися від агресії у претензії на українські території.
У грудні 2021 року президент Росії заявив про те, що Україну нібито «створив Ленін», коли створював Радянський Союз.