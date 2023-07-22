МЗС Польщі викличе російського посла через погрози Путіна

Польський прем'єр заявив, що історична правда не підлягає дискусіям.

Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сєргєя Андрєєва через погрози країні президента Путіна. Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує ZN.ua.

МЗС Польщі викличе російського посла через погрози Путіна
© Соцмережі

«Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає суперечці. Посла Російської Федерації викличуть до МЗС», — написав він.

Stalin by? zbrodniarzem wojennym, winnym ?mierci setek tysi?cy Polak?w. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2023

У п’ятницю Путін звинуватив Польщу у намірах захопити західну частину України. За його словами, польська влада сподівається «повернути, як вони вважають, свої історичні території».

Російський диктатор заявив, що у XX столітті Польща отримала «історичні російські губернії» і назвав західні території Польщі «подарунком Сталіна». «Наші друзі у Варшаві призабули про це, ми нагадаємо», — заявив він.

Торік Путін вже звинувачував Польщу, яка допомагає Україні захищатися від агресії у претензії на українські території.

У грудні 2021 року президент Росії заявив про те, що Україну нібито «створив Ленін», коли створював Радянський Союз.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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