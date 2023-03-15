НАБУ передало до суду перший епізод справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду перший епізод справи "Роттердам+". Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Судити будуть шістьох осіб на чолі з колишнім головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитром Вовком.

Інші обвинувачені - це троє колишніх працівників НКРЕП та два менеджери ДТЕК, в тому числі колишній гендиректор холдингу "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх. Їм інкримінують ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) та завдання споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році, заклали витрати, яких насправді не існувало. Мова про транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.