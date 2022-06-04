Депутат от "слуг" Безугла командует военными на фронте — журналист

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла на одном из участков фронта находится на командном пункте и принимает непосредственное участие в постановке боевых заданий командирам подразделений. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Депутат

© Марьяна Безуглая / Facebook

"Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка", - пишет журналист.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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