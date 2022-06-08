В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений

РоSSийские оккупанты продолжают обстреливать Харьков - 7 июня около 23:00 они нанесли ракетный удар по ТЦ "Восторг". Ракета "Искандер", вероятно запущенная из Белгорода повредила супермаркет.

Как рассказала директор магазина Светлана Диулина, в момент обстрела в супермаркете находились трое ночных дежурных, они были в другой части магазина и не травмировались, пишет "Суспільне Новини", информирует Апостроф.

Удар пришелся на вход в супермаркет. Обрушился фасад и перекрытие двух этажей, а коммуникации в основном не пострадали. По словам Светланы Диулиной, возобновить работу магазина планируют в течение недели.

Она добавила, что это был единственный работающий супермаркет в районе. В основном в нем скупаются жители пригородов. Вероятно, россияне обстреляли магазин, чтобы устрашить местных жителей.

На Facebook-странице "Лента событий Харькова" опубликовали фото и видео разрушений.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика


Лена Руденко, Апостроф





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