Это едва ли не единственная возможность что-то до россиян донести, - Владимир Золкин о разговорах с роSSийскими пленными

Это едва ли не единственная возможность что-то до россиян донести, - Владимир Золкин о разговорах с роSSийскими пленными

Единственный журналист, который имеет доступ к роSSийским военнопленным, Владимир Золкин рассказал, как роSSийские солдаты сдаются в украинский плен.

Об этом он рассказал для издания «Утро Февраля».

Прежде всего журналист рассказывает, как он одержал возможность брать интервью у роSSийских пленных. По его словах, все началось с того, что его напарник занимался разработкой софт для чат-бота «Ищи своих», где россияне могли найти своих близких по опубликованных видео или фотографиях.

«Воспользовавшись этой ситуацией, я начал звонить родственникам и общаться. Один звонок, второй, третий. Говорят со мной, как по методичке, одинаково. Потом я сказал друзьям: «Ребята – это работает». Это едва ли не единственная возможность что-то до россиян донести. Показал статистику, что 50–60 процентов просмотров идет из россии. И попросил помочь: «Дайте мне возможность пообщаться с пленными, пусть они звонят своим, домой. Мне интересно, что ИМ будут отвечать их родственники. Так же шаблонно будут отвечать?», - рассказывает Владимир Золкин.

Также он объясняет, как происходит эта сдача в плен. На самом деле, говорит журналист, роSSийские военные до последнего остаются в окопе и отстреливаются, а складывают оружие уже тогда, когда их окружили, в окоп кинули гранату и сказали сдаваться.

«Это добровольно сдался? По-моему, нет. Добровольно сдался – это есть некоторые люди, которые складывают оружие, уходят и говорят: «Я – сдаюсь», - говорит Владимир Золкин.


user, politeka.net





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