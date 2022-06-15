Владимир Золкин рассказал, меняется ли видение ситуации роSSийских солдат в плену

Владимир Золкин рассказал, меняется ли видение ситуации роSSийских солдат в плену

Единственный журналист, который имеет доступ к роSSийским военнопленным, Владимир Золкин рассказал, как роSSийские солдаты ехали на так называемые учения, а попали на войну в Украину.

Об этом он рассказал для издания «Утро Февраля».

Как удалось узнать журналисту, многие роSSийские солдаты вообще не понимали, куда и зачем едут. Сначала, рассказывает он, за два месяца до полномасштабного вторжения им сообщили об учениях, возили по белорусской границе, дислоцировали, ротировали, часто оставляли без связи.

«За два месяца учений эти люди думали: ну вот, последний выезд, и мы наконец-то разъедемся по домам. И вот им говорят: «Последний выезд, едем маршем и обратно». Выезжали ночью, под покровом темноты. Из их МТ-ЛБ и прочих аббревиатур их машин – мало что видно. В поездке почти все спали. На территории Украины оказались или во время сна или сразу же под обстрелом», - рассказывает Владимир Золкин.

Также он вспоминает интересные ситуации, когда сын, побывав на фронте в Украине, стал вменяемым, понял, что на самом деле происходит, а мать в россии все еще отрицает факт агрессии в сторону Украины. В частности, журналист спрашивал, что роSSийская армия здесь вообще делает, мать же этого солдата ответила, что защищает русских.

«И в конце концов я ее спрашиваю: «Что бы произошло, если бы ваш сын погиб, за что бы он погиб»? Она говорит: «Вы хотите это услышать?» И переходит в истерику – за меня, за папу, за Родину! И все так истошно, у меня было такое впечатление, что она планировала еще и гимн спеть. Это меня шокирует, и я к этому привык», - рассказывает Владимир Золкин.


user, politeka.net





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