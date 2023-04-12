Внаслідок зіткнень у Нагірному Карабаху загинули солдати Вірменії та Азербайджану

Також кількох військовослужбовців поранено.

Внаслідок зіткнень поблизу кордону Вірменії та Азербайджану загинуло четверо вірменських військових, ще шість поранено. Також загинули троє азербайджанських військовослужбовців. Про це повідомили міноборони Вірменії та Азербайджану на офіційних сайтах, інформує ZN.ua.

Внаслідок зіткнень у Нагірному Карабаху загинули солдати Вірменії та Азербайджану
© STRINGER/AFP via Getty Images

Останні кілька годин обидві сторони повідомляють, що ситуація залишається стабільною, стрілянину припинено. Азербайджан стверджує, що "оперативна ситуація" знаходиться під контролем його підрозділів.

Сьогодні Азербайджан звинуватив Вірменію в "інтенсивному обстрілі своїх позицій" у Лачинському напрямку. Єреван при цьому заявив, що з боку Баку було обстріляно військовослужбовців, які "проводять інженерні роботи" поблизу кордону з Азербайджаном.

Вірменське Міноборони повідомляло, що Азербайджан використав "мінометні засоби". У повідомленні азербайджанської сторони йшлося, що Вірменія обстрілює "з мінометів та великокаліберної зброї".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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