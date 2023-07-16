МЗС Азербайджану розкритикувало Росію за заяви щодо Нагірного Карабаху

Формулювання росіян виявилися неприйнятними для азербайджанської сторони.

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Росію в порушенні союзницької декларації між двома країнами, після того як МЗС РФ дозволило собі прокоментувати визнання Вірменією Карабаху частиною території Азербайджану, інформує ZN.ua .

У суботу, 15 липня, російське міністерство заявило, що рішення Вірменії були ухвалені на "самітах під егідою Євросоюзу", і запропонувало провести власний саміт на рівні міністрів закордонних справ, але без ЄС. На думку росіян, рішення Вірменії кардинально змінює умови розміщення в регіоні російських військ.

"Ця заява МЗС РФ не відповідає Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджанською Республікою та Російською Федерацією. Спроби МЗС РФ коментувати та обумовлювати територіальну цілісність і суверенітет Азербайджанської Республіки в контексті визнання Карабаху як невід'ємної частини Азербайджану з боку прем'єр-міністра Вірменії мають неприйнятний характер", – заявило міністерство.

Як відомо, 15 липня в Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та президента Ради ЄС Шарля Мішеля.