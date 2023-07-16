МЗС Азербайджану розкритикувало Росію за заяви щодо Нагірного Карабаху

Формулювання росіян виявилися неприйнятними для азербайджанської сторони.

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Росію в порушенні союзницької декларації між двома країнами, після того як МЗС РФ дозволило собі прокоментувати визнання Вірменією Карабаху частиною території Азербайджану, інформує ZN.ua.

МЗС Азербайджану розкритикувало Росію за заяви щодо Нагірного Карабаху

У суботу, 15 липня, російське міністерство заявило, що рішення Вірменії були ухвалені на "самітах під егідою Євросоюзу", і запропонувало провести власний саміт на рівні міністрів закордонних справ, але без ЄС. На думку росіян, рішення Вірменії кардинально змінює умови розміщення в регіоні російських військ.

"Ця заява МЗС РФ не відповідає Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджанською Республікою та Російською Федерацією. Спроби МЗС РФ коментувати та обумовлювати територіальну цілісність і суверенітет Азербайджанської Республіки в контексті визнання Карабаху як невід'ємної частини Азербайджану з боку прем'єр-міністра Вірменії мають неприйнятний характер", – заявило міністерство.

Як відомо, 15 липня в Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та президента Ради ЄС Шарля Мішеля.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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