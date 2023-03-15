У Києві затримали російського солдата: подробиці та фото

У вівторок, 14 березня, у Києві правоохоронці затримали військового РФ, який може бути причетних до звірств, вчинених російською ордою в Україні, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини на Facebook-сторінці.

Зазначається, що близько 18 години патрульні села Чайки, що на Київщині, помітили на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці підозрілого чоловіка. Побачивши поліціянтів громадянин занервував та різко змінив напрямок руху

Під час перевірки документів особи інспектори виявили, що цей громадянин можливо є солдатом Збройних сил РФ, тому він може бути причетним до дій, спрямованих проти держави.

З метою подальшої перевірки цієї інформації правоохоронні органи доставили громадянина до найближчого відділку поліції й передали його слідчим.


Марія Швець, Апостроф





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