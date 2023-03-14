WP: Україні для весняного наступу бракує добре навчених солдатів і боєприпасів
Український командир розповів виданню, що якість підготовки тих, кого мобілізували в Україні, досить низька, і потрібні західні інструктори, щоб виправити ситуацію, інформує
Якість армії давала значну перевагу Україні у війні з Росією. Але рік кровопролиття залишив свій відбиток на українських силах. Багато досвідчених бійців більше не на полі бою. І це змушує деяких українських чиновників сумніватися в тому, що Київ готовий до довгоочікуваного весняного наступу.
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«Найбільш цінна річ на війні - це бойовий досвід. Солдат, який витримав шість місяців боїв, і солдат, який прийшов з полігону, - це два різні солдати. Це небо і земля», - сказав командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Купол», додавши, що досвідчених солдатів в українській армії після року війни стало менше.