WP: Україні для весняного наступу бракує добре навчених солдатів і боєприпасів

Якість армії давала значну перевагу Україні у війні з Росією. Але рік кровопролиття залишив свій відбиток на українських силах. Багато досвідчених бійців більше не на полі бою. І це змушує деяких українських чиновників сумніватися в тому, що Київ готовий до довгоочікуваного весняного наступу.

Про це пише Washington Post , нагадуючи, що в Україні триває мобілізація. І нові бійці поповнюють втрати. Однак, їм бракує досвіду, що впливає на загальний образ української армії. Крім того, захисникам України бракує базових боєприпасів включно з артилерійськими і мінометними снарядами, про що виданню розповіли військові на передовій.

«Найбільш цінна річ на війні - це бойовий досвід. Солдат, який витримав шість місяців боїв, і солдат, який прийшов з полігону, - це два різні солдати. Це небо і земля», - сказав командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Купол», додавши, що досвідчених солдатів в українській армії після року війни стало менше.