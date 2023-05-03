У Маріуполі українських школярів змушують писати «листи вдячності» російським солдатам – міськрада

В окупованому місті також затвердили перелік обов'язкової для вивчення літератури в школах – стандартний радянський набір.

У Маріуполі українських школярів змушують писати «листи вдячності» російським солдатам – міськрада
© Getty Images

Школярів в окупованому Маріуполі змушують писати листи вдячності російським загарбникам. Про це повідомили в Маріупольській міськраді, інформує ZN.ua.

«Старшокласники отримали завдання – написати листи вдячності російським вбивцям. Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за «спеціальну військову операцію». І це мають писати діти, чимало з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів», – повідомили в міськраді.

Там також додали, що в окупованому місті російські вбивці ввели новий перелік обов’язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти. Наших дітей змушують вчити «повний радянський набір».

«Маріупольські учні мають тепер читати «Молоду гвардію» Алєксандра Фадєєва, «Брестську фортецю» Сєргєя Сімонова та «Як закалялась сталь» Ніколая Оставского», – додали в міськраді.





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — PoliticoКиїв приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — Politico
Окупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президентаОкупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президента
Гуменюк прокоментувала інформацію про українських військових на лівому березі ХерсонщиніГуменюк прокоментувала інформацію про українських військових на лівому березі Херсонщині
Росіяни змушують жителів лівобережної Херсонщини покидати власні домівки – ЦНСРосіяни змушують жителів лівобережної Херсонщини покидати власні домівки – ЦНС
Загарбники змушують мешканців окупованих територій реєструватися на онлайн-сервісах РФ для «голосування» — ЦНСЗагарбники змушують мешканців окупованих територій реєструватися на онлайн-сервісах РФ для «голосування» — ЦНС
Росія збирається списати флагмана свого Північого флотуРосія збирається списати флагмана свого Північого флоту
Передача F-16: українських пілотів відправили до США ще у червні 2022 року, але з'ясувалась неприємна детальПередача F-16: українських пілотів відправили до США ще у червні 2022 року, але з'ясувалась неприємна деталь
У Міноборони Британії розповіли про кількість загиблих українських мирних жителів внаслідок вибуху на мінахУ Міноборони Британії розповіли про кількість загиблих українських мирних жителів внаслідок вибуху на мінах
У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом – ДаніловУ разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом – Данілов
ФСБ РФ систематично намагається вербувати в Естонії українських біженцівФСБ РФ систематично намагається вербувати в Естонії українських біженців
Последние новости
Подгружаем последние новости