У Маріуполі українських школярів змушують писати «листи вдячності» російським солдатам – міськрада

В окупованому місті також затвердили перелік обов'язкової для вивчення літератури в школах – стандартний радянський набір.

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Школярів в окупованому Маріуполі змушують писати листи вдячності російським загарбникам. Про це повідомили в Маріупольській міськраді, інформує ZN.ua .

«Старшокласники отримали завдання – написати листи вдячності російським вбивцям. Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за «спеціальну військову операцію». І це мають писати діти, чимало з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів», – повідомили в міськраді.

Там також додали, що в окупованому місті російські вбивці ввели новий перелік обов’язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти. Наших дітей змушують вчити «повний радянський набір».

«Маріупольські учні мають тепер читати «Молоду гвардію» Алєксандра Фадєєва, «Брестську фортецю» Сєргєя Сімонова та «Як закалялась сталь» Ніколая Оставского», – додали в міськраді.