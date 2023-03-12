Командир взводу побив ногами солдата-строковика, спалахнув скандал: відео та перші офіційні подробиці

Командир взводу побив ногами солдата-строковика, спалахнув скандал: відео та перші офіційні подробиці

На скандал із побиттям солдата термінової служби відреагував навчальний центр та сам фігурант інциденту

Так, вранці 12 березня у мережі з'явилося відео, на якому видно, як, мабуть, лейтенант, командир 2-го взводу роти охорони 190 навчального центру Житомирського району побиває солдата термінової служби.

Як повідомляє 190 навчальний центр Житомирського району смт. Гуйва вже розпочали службове розслідування із залученням Служби Військового правопорядку, контррозвідки, Державного бюро розслідувань.

"Ми будуємо армію нового формату, де немає місця зловживанням та нестатутним відносинам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде ухвалено відповідні рішення", - написали в прес-службі.

Також повідомляється, що фігурантів інциденту відсторонено від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Раніше фігурант справи записав ролик із вибаченнями та спробував виправдатися, що побив хлопця нібито за п'янку.


Юлія Олександренко, politeka.net





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