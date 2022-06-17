"Если украинцы вцепились, то…": Жданов оценил возможность уничтожения Крымского моста

крымский мост

Известный военный аналитик оценил возможность уничтожения или выведения из строя Крымского моста.

Известный военный эксперт Олег Жданов в эфире у Марка Фейгина рассказал о возможности уничтожения Крымского моста. По словам аналитика, мост – это важная артерия для снабжения армии оккупантов. Так что его разрешение несет стратегический характер для украинской армии. При этом Жданов считает, что если сил и средств у Украины может не хватить для полного уничтожения моста, то вывести его из строя вполне реально.

"Если украинцы вцепились в этот мост, то Карфаген должен быть разрушен! Вся страна настаивает на том, что мост надо развалить. Возможно, сил и средств у нас не хватит, чтобы его развалить, но вывести его из строя как мост, нарушить дорожное полотно и разбомбить ж/д полотно – мы просто обязаны", - говорит Олег Жданов.

крымский мост, скрин

Он также добавил, что если говорить о военном пути освобождения Крыма, то с военной точки зрения, нет смысла взрывать Чонгар или Джанкой. А вот Крымский мост – это главная цель. Это в первую очередь остановит снабжения Крыма войсками и всего, что нужно этим войскам.


Галина Струс, politeka.net





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