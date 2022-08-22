Терміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені території

Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що зараз Україна має всі шанси повернути захоплені росією території.

У цій війні Україна має всі шанси повернути захоплені росією території, і цим потрібно скористатися, бо другої такої можливості через політичну та економічну ситуацію у світі може не бути. Таку думку в інтерв'ю виданню "Главред" висловив військовий експерт Олег Жданов. З його слів, Україна воює не самостійно, а за рахунок допомоги партнерів.

"Якщо говорити про те, коли Україні може вдатися повернути всі свої території, то слід згадати, що той самий Пентагон припускає, що найпізніший термін закінчення цієї війни – осінь 2023 року. Йдеться про повне закінчення війни. Ніхто не хоче затягувати цю війну" на рік. Усі готові допомогти Україні, щоб війна закінчилася найближчими максимум півроку, можливо, навесні 2023-го", - сказав Жданов.

Артилерія, ЗСУ, бій

За його словами, Захід уже готує "план Маршалла" для України і "ділить", хто що відбудовуватиме після війни.

"Європейці чудово розуміють, що гроші працюють тільки тоді, коли вони кудись вкладаються, а не лежать у банку на рахунку. Вони хочуть вкласти гроші в Україну і, природно, отримати з цього свою частку прибутку. Тож ніхто у світі не зацікавлений в затягуванні цієї війни.До речі, росія - у тому числі.Тому що російська економіка не витягне довготривалу війну. А з ленд-лізом ще ніхто не програвав. Так що є шанс, що нам не доведеться підбивати підсумки року, тому що вона настільки не затягнеться", - резюмував військовий експерт.

Олег Жданов


Галина Струс, politeka.net





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