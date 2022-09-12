"До восьми тисяч щомісяця": Жданов розповів, що в росії знають про справжні втрати їхньої армії в Україні

війна, окупанти, армія, хімарс

У Росії вже визнали втрати в 50 тисяч, експерт прокоментував документ, який втік у мережу.

Російська влада точно знає, що втрати окупантів в Україні досягли 50 тисяч вояків убитими. Військовий експерт Олег Жданов підтвердив, що лист Міноборони РФ, який виклав у мережу один із опозиційних російських політиків, є справжнім.

"Дуже цікаві новини, я пропоную ознайомитися з ними особливо читачам із РФ. У Мережу один із опозиційних російських політиків виклав документ. Він виявився не фейковим, документ справжній. Це лист міноборони Росії до міністерства фінансів, де міноборони РФ просить профінансувати виплати сім'ям загиблих військовослужбовців у кількості 50 тис. осіб. Тобто реальні втрати росії – 50 тисяч убитими. Це зазначено у листі", – сказав експерт.

Олег Жданов

Крім того, Жданов наголосив на одному цікавому факті. Зокрема, російське міноборони просить міністерство фінансів врахувати, що втрати російських військових можуть становити до восьми тисяч людей щомісяця.

"Лист отримав підтвердження з кількох джерел, у тому числі іноземних розвідок. А офіційно на телебаченні РФ "втрат немає", - зазначив експерт.


Галина Струс, politeka.net





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