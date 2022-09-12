"До восьми тисяч щомісяця": Жданов розповів, що в росії знають про справжні втрати їхньої армії в Україні

У Росії вже визнали втрати в 50 тисяч, експерт прокоментував документ, який втік у мережу.

Російська влада точно знає, що втрати окупантів в Україні досягли 50 тисяч вояків убитими. Військовий експерт Олег Жданов підтвердив, що лист Міноборони РФ , який виклав у мережу один із опозиційних російських політиків, є справжнім.

"Дуже цікаві новини, я пропоную ознайомитися з ними особливо читачам із РФ . У Мережу один із опозиційних російських політиків виклав документ. Він виявився не фейковим, документ справжній. Це лист міноборони Росії до міністерства фінансів, де міноборони РФ просить профінансувати виплати сім'ям загиблих військовослужбовців у кількості 50 тис. осіб. Тобто реальні втрати росії – 50 тисяч убитими. Це зазначено у листі", – сказав експерт.

Крім того, Жданов наголосив на одному цікавому факті. Зокрема, російське міноборони просить міністерство фінансів врахувати, що втрати російських військових можуть становити до восьми тисяч людей щомісяця.