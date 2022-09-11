У Херсоні проводять обшуки квартир біля Антонівського моста

У Херсоні обшукують житлові приміщення поблизу Антонівського моста, який нещодавно зазнав влучного “прильоту” з боку ЗСУ. Йдеться зокрема про мікрорайон Східний, з розташованих тут будинків добре видно міст. Судячи з усього, окупанти бояться корегувальників. Місцеві партизани неодноразово доводили, що загарбникам в місті не раді. У ранковому зведенні Генштабу також уточнюють:

“Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ”.

Також відомо, що на тлі успішної операції з деокупації на Харківщині та Херсонщині, в цих областях окупанти проводять “контрзаходи”:

“Посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину”, - конкретизують у ГШ.