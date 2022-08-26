Українські військові вдарили по двох мостах на Херсонщині

Українські військові вдарили по двох мостах на Херсонщині

Українські військові завдали ударів по Дар’ївському та Антонівському мостах на Херсонщині. Окупанти не зможуть більше використовувати Дар’ївський міст.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар?ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена», - , повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Удари по Антонівському мосту підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Херсонщина. Знову Чорнобаївка і знову прильоти в район Антонівського мосту. Ні дня окупантам спокою не буде, вибиваємо цю погань з нашої землі!», - написав він.

Дар’ївським мостом окупанти перекидали військову техніку та солдатів у двох напрямках – Херсону та Снігурівки (Миколаївська область). Антонівським – до Херсону.

Після ударів ЗСУ єдиним логістичним маршрутом окупантів у напрямку Снігурівки залишається залізниця через Каховську ГЕС, яка теж під прицілом українських військових.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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