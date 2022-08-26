Українські військові вдарили по двох мостах на Херсонщині

Українські військові завдали ударів по Дар’ївському та Антонівському мостах на Херсонщині. Окупанти не зможуть більше використовувати Дар’ївський міст.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар?ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена», - , повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Удари по Антонівському мосту підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Херсонщина. Знову Чорнобаївка і знову прильоти в район Антонівського мосту. Ні дня окупантам спокою не буде, вибиваємо цю погань з нашої землі!», - написав він.

Дар’ївським мостом окупанти перекидали військову техніку та солдатів у двох напрямках – Херсону та Снігурівки (Миколаївська область). Антонівським – до Херсону.

Після ударів ЗСУ єдиним логістичним маршрутом окупантів у напрямку Снігурівки залишається залізниця через Каховську ГЕС, яка теж під прицілом українських військових.