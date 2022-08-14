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2022-08-14
Удари по мостах у Херсонській області: «керівники» місцевих окупантів втікають до Мелітополя
ЗСУ пошкодили останній міст через Дніпро.
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров
Він також підкреслив, що російські окупаційні війська анонсували ремонт траси "Мелітополь-Бердянськ" Воно почали ремонт виключно для картинки, не заплатили робітникам.
Федоров зазначив що в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій Запорізької області стоїть більше шести тисяч жителів.
Анна Конюченко, ZN.ua