Удари по мостах у Херсонській області: «керівники» місцевих окупантів втікають до Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив , що після удару по мостах Збройними силами України у Херсонській області до Мелітополя почали втікати "керівники" місцевих окупантів.

Він також підкреслив, що російські окупаційні війська анонсували ремонт траси "Мелітополь-Бердянськ" Воно почали ремонт виключно для картинки, не заплатили робітникам.

Федоров зазначив що в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій Запорізької області стоїть більше шести тисяч жителів.