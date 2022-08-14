"Поки ми їх не перетопимо...": Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть знищити російський флот

Чорне море, корабель рф

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли українські Збройні сили матимуть змогу потопити російський флот у Чорному морі.

Наразі Збройні сили України не мають можливості потопити російський флот у Чорному морі через відсутність потрібного озброєння. Однак як тільки така можливість з'явиться, вони обов'язково це зроблять. Тим часом окупанти відігнали свої кораблі до нейтральних вод так далеко, щоб українські вогневі засоби не змогли їх дістати. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зараз росіяни розташували свої кораблі за максимальною дальністю досяжності наших вогневих засобів – комплексів Harpoon (до 300 км) та "Нептун" (до 200 км).

"Вони тримають цю ескадру в нейтральних водах у Чорному морі на відстані понад 300 км, а наша авіація, на жаль, підібратися до них близько не може, тому що вони тримаються недалеко від нашого Криму і намагаються знаходитися "під парасолькою" систем ППО, які знаходяться на узбережжі півострова", - пояснив Жданов.

Олег Жданов

Він також спрогнозував, що як тільки з'явиться можливість, ЗСУ "погасять" російські системи ППО в Криму і знищать флот Росії у Чорному морі.

"Питання з Чорноморським флотом рано чи пізно нам доведеться вирішувати. Причому вирішувати в односторонньому порядку в плані затоплення цього флоту. Тому що вони нам не дадуть спокою на Чорному морі, поки ми їх там не перетопимо", - додав він.

Російський флот, Чорне море, Крим


Галина Струс, politeka.net





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