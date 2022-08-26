"Не обов'язково обвалювати головний проліт": Жданов розкрив, що можна зробити з Кримським мостом

Головне, що необхідно зробити з Кримським мостом – це досягти того, щоб він припинив виконувати функції артерії російських військ.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов, наголосивши, що для цього потрібна потужна зброя. Наприклад, ракети ATACMS.

«Не обов'язково обвалювати головний проліт. Не треба руйнувати міст. Там дуже багато маленьких прольотів, які починаються прямо від берегової лінії. Або хоча б стик моста. Головне - перекрити його в плані мосту, щоб він припинив виконувати функції артерії. І тоді півострів Крим перетворюється на безвихідь», - пояснив Жданов.

Експерт пояснив, що у разі успішної контрнаступної операції ЗСУ російським військам немає сенсу відступати до Криму.

«Якщо вони розумітимуть, що це глухий кут, то їм вигідніше відступати на Маріуполь, Новоазовськ і далі в Ростовську область, на Шахтинськ», - вважає Жданов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США зосередилися на передачі Україні ракет GMLRS на 70-80 км. до HIMARS. Про передачу ATACMS поки не йдеться.

"За нашою оцінкою, найбільш підходящими боєприпасами для поточного бою є GMLRS", - заявили в Пентагоні.

Проте Вашингтон консультується з Києвом щодо поточних потреб ЗСУ.