Всеобщая мобилизация в Украине: как подготовиться к войне с роSSийскими оккупантами

Нападение РоSSии на Украину 24 февраля изменило сознание наших соотечественников. Многие отправились на защиту родины, есть и те, кто ожидает повестки о мобилизации. Как морально подготовиться к войне с роSSийскими оккупантами, рассказала психолог Светлана Арефния.

Всеобщая мобилизация в Украине: как подготовиться к войне с роSSийскими оккупантами

Эксперт отметила, что ощущать страх и опасения в условиях войны – совершенно нормально. Арефния подчеркнула, что людей в первую очередь пугает неизвестность. Она посоветовала после получения повестки успокоиться и сделать паузу в работе.

Затем нужна физическая активность – немного подвигаться, выпить воды и выровнять дыхание с помощью упражнений. Важно понять, что вас будут обучать военному делу, не сразу "бросят" на фронт без подготовки.

Психолог в программе СТБ "Все буде добре" дала следующие рекомендации:

  • правильно настроить себя – помнить, что от вас требуется защита родины и своей семьи;
  • не нужно руководствоваться эмоциями - чрезмерная смелость может стоить вам или окружающим жизни;
  • настройтесь на агрессию к врагу во время боя;
  • договоритесь с близкими о способе поддерживать связь;
Всеобщая мобилизация в Украине: как подготовиться к войне с роSSийскими оккупантами

  • возьмите контакты окружающих вас людей, чтобы они могли передавать информацию родным в случае необходимости;
  • проанализируйте свои действия при разных сценариях развития событий и дайте указания близким;
  • не показывайте детям своего страха – лучше обсуждать опасения с женой или друзьями;
  • попросите ребенка присылать вам рисунки – они станут для вас поддержкой, а для малышей – психологической разрядкой;
  • позитивное настроение и молитвы также помогут принять новые реалии.

Напомним, что повестки в Украине разрешили вручать на блокпостах и улицах.


Ловіцька Леся, Тудей





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