Всеобщая мобилизация в Украине: как подготовиться к войне с роSSийскими оккупантами
Нападение РоSSии на Украину 24 февраля изменило сознание наших соотечественников. Многие отправились на защиту родины, есть и те, кто ожидает повестки о мобилизации. Как морально подготовиться к войне с роSSийскими оккупантами, рассказала психолог Светлана Арефния.
Эксперт отметила, что ощущать страх и опасения в условиях войны – совершенно нормально. Арефния подчеркнула, что людей в первую очередь пугает неизвестность. Она посоветовала после получения повестки успокоиться и сделать паузу в работе.
Затем нужна физическая активность – немного подвигаться, выпить воды и выровнять дыхание с помощью упражнений. Важно понять, что вас будут обучать военному делу, не сразу "бросят" на фронт без подготовки.
Психолог в программе СТБ "Все буде добре" дала следующие рекомендации:
- правильно настроить себя – помнить, что от вас требуется защита родины и своей семьи;
- не нужно руководствоваться эмоциями - чрезмерная смелость может стоить вам или окружающим жизни;
- настройтесь на агрессию к врагу во время боя;
- договоритесь с близкими о способе поддерживать связь;
- возьмите контакты окружающих вас людей, чтобы они могли передавать информацию родным в случае необходимости;
- проанализируйте свои действия при разных сценариях развития событий и дайте указания близким;
- не показывайте детям своего страха – лучше обсуждать опасения с женой или друзьями;
- попросите ребенка присылать вам рисунки – они станут для вас поддержкой, а для малышей – психологической разрядкой;
- позитивное настроение и молитвы также помогут принять новые реалии.
Напомним, что повестки в Украине разрешили вручать на блокпостах и улицах.