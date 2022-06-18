Всеобщая мобилизация: освобождаются ли от призыва пациенты заместительной терапии

В Украине идет всебщая мобилизация, введенная из-за военного вторжения РоSSии. В законе Украины «О воинской обязанности и военной службе» есть список категорий лиц, освобождаемых от призыва в армию. Специалисты Центра общественного здоровья (ЦОС) Минздрава Украины разъяснили , могут ли мобилизовать лиц, получающих лечение с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

Кто принадлежит к пациентам ЗПТ и как им подтвердить свою негодность

В ЦОС объяснили, что пациенты ЗПТ – это лица с психическими и поведенческими расстройствами, возникшие вследствие употребления опиоидов с установленным диагнозом зависимости согласно МКБ-10: F11 «Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов».

Согласно Расписанию болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденное приказом Министра обороны Украины от 14 августа 2008 года №402, статьи 15, лица, имеющие расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ F10-F19 (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и др.) освобождаются от мобилизации и службы в армии.

Такие лица имеют следующие категории непригодности к военной службе при: