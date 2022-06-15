В США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существование

Это может быть не контингент Альянса, а коалиция нескольких стран, информирует ZN.ua.

Бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк считает, что Альянс должен осмелиться вмешаться в войну, которую в Украине развязала РоSSии. Свое мнение он аргументировал для издания "Голос Америки".

По мнению Кларка, если НАТО не поддержит Украину на поле боя, то может прекращать свое существование.

"Идея Генерального секретаря Йенса Столтенберга, которая сегодня нашла поддержку, что НАТО не может ничего сделать, если не будет прямой атаки, эта идея была нивелирована еще в 90-х годах. Пришло время вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства НАТО", - отметил Кларк.

Еще один эксперт - генерал армии США в отставке, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе 2013-2016 годов Филипп Бридлав отметил, что речь может идти не о военном контингенте Альянса, а о коалиции нескольких стран.

"Также было бы замечательно, если бы они потенциально имели поддержку ООН. Но по состоянию на сейчас весь Альянс вряд ли пойдет на такой шаг. Хотя лично я поддержал бы это решение", - отметил он.

Бридлав добавил, что США должны увеличить поставки оружия для Украины, поскольку сейчас РоSSия преобладает на поле боя в 10 раз из-за того, что ВСУ до сих пор не получили необходимое вооружение.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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