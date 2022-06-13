Мобилизация: как поступят с теми, кто никогда не служил в армии

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Президент продлил ее срок до 23 августа. Призвать на службу могут даже тех граждан, которые никогда не служили в армии. Однако для них предусмотрен особый порядок прохождения службы.

Всеобщая мобилизация: стало известно, как поступят с теми, кто никогда не служил в армии

О том, как поступят с мобилизованными гражданами, которые никогда не служили, рассказал apostrophe.

Всех военнообязанных граждан могут призвать. Однако сотрудники центров комплектации (тех же военкоматов) уверяют, что предпочтение отдается людям с высокой гражданской мотивацией, которые готовы защищать Родину и знают, зачем они в армии. При этом, конечно же, хорошо, если этот человек в свое время получил неплохую армейскую подготовку.

Если же мобилизованный мужчина служил в армии давно и после этого к оружию вообще не прикасался, сразу на передовую его не отправят. Вначале он будет направлен на переподготовку либо в учебный центр, либо на курсы повышения квалификации при вузах (последнее касается офицеров запаса, которые в свое время получили армейскую специальность в вузе на военной кафедре).

Всеобщая мобилизация: стало известно, как поступят с теми, кто никогда не служил в армии

То же самое касается и граждан, которые никогда не служили в армии. Кто-то в мирное время был признан ограниченно пригодным, а кому-то попросту удалось "откосить", поскольку ранее, в мирное время, государство не особенно настаивало на том, чтобы каждый юноша непременно отслужил в армии.

Теперь же и для таких граждан найдется применение. Правда, поначалу их отправят в учебные центры, где они будут проходить воинскую подготовку. Там их будут готовить по определенным воинским специальностям – в зависимости от полученной ими ранее мирной квалификации, состояния здоровья и многих других факторов.

Конечно, в военное время длительность подготовки армейских кадров намного короче, чем в мирное. Никто не будет держать призывников по полгода в учебном центре. На подготовку дается две-максимум три недели. И далее – с оружием в строй.

Напомним, повестки гражданам могут вручать где угодно: на улицах, в торговых центрах, на блокпостах и даже в бассейнах и спортзалах. Тем более, что в последние как раз ходят, как правило, люди с неплохой физической подготовкой.


Марченко Любов, Тудей





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