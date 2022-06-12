Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле

Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле

Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Telegram-каналами распространено фото документа, якобы подписанного Начальником Генштаба ВСУ С. Шапталой, в котором говорится о том, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на воинском учете ... и провести мобилизационные мероприятия, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия для постановки на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет».

В ЦПД сообщили, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.

Как недавно заметил начальник Черниговского ОТЦК и СП О.Гончарук: "Если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет необходимости для обязательного призыва на военную службу женщин".

Эксперты также отметили, что распространяемый фейк рассчитан на «внутреннего» потребителя и имеет целью создание очагов социальной нестабильности в отдельных регионах Украины.


Тарас Галушко, politeka.net





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