Європа відправляє до Сінгапуру делегацію, щоб посилити підтримку України в Азії

Європа стурбована тим, що Азія не робить достатньо для засудження воєнної агресії Росії та підтримки України, та активізує зусилля, щоб особисто переконати азіатських чиновників.

Безпрецедентно високопоставлена європейська делегація 2 червня відвідає головний азіатський безпековий форум - «Шангрі-Ла Діалог» (Shangri-La Dialogue) у Сінгапурі. Там будуть присутні прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель, а також міністр оборони України Олексій Рєзніков. Очікується, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес також особисто візьме участь у форумі, як і Борис Пісторіус, Кайса Оллонгрен та Пол Йонсон, міністри оборони Німеччини, Нідерландів та Швеції. Їхня мета - переконати більше азіатських країн допомогти Києву, пише Politico . Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відмовився від участі в останній момент.

Хоча багато азіатських країн спочатку долучилися до засудження вторгнення Росії, такі країни як Індія та В'єтнам продовжують розраховувати на російські військові чи енергетичні поставки, а західні союзники Японія та Південна Корея не можуть надіслати Україні свою летальну зброю через внутрішні закони. Наразі Сінгапур, невелике місто-держава, є однією з небагатьох азіатських країн, які долучилися до Заходу щодо введення санкцій проти Росії.

Боррель збирається представити ЄС як "надійного безпекового партнера", який відрізняється від "класичного військового альянсу" або "великої держави, яка тисне своєю вагою" - завуальовані відсилки до США і Китаю.

"Ми повинні захищати основні принципи безпеки завжди і скрізь, де їм загрожують, від України до Південно-Китайського моря. Війна проти України змінює Європу в плані підготовки, боєприпасів, можливостей. Вона руйнує табу та прискорює роль та можливості ЄС у галузі безпеки та оборони. Ця стратегічна трансформація ЄС також робить нас більш здібним партнером для Азії", - збирається сказати Боррель своїм азіатським колегам, згідно з текстом підготовленої промови.

Один із чиновників ЄС на умовах анонімності підкреслив, що послання Європи стосуватиметься не лише України, але також і її прихильності до безпеки Індо-Тихоокеанського регіону на тлі напористої поведінки Китаю. Тож одним із ключових пунктів порядку денного для європейців у Сінгапурі буде взаємодія з Китаєм, зокрема з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Лі був внесений до чорного списку США за його роль в організації китайських військових поставок до Росії. Очікується, що Лі зустрінеться зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Другий чиновник сказав, що ЄС незабаром розширить спільні навчання з Японією, а також посилить тристоронню координацію між Брюсселем, Токіо та Вашингтоном.