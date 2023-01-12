Делегати з'їзду суддів обрали п'ятьох членів Вищої ради правосуддя

У Києві відбувся XIX позачерговий з'їзд українських суддів. Під час заходу обрали п’ятьох членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує ZN.ua .

Зокрема, членами ВРП стали:

суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова;

суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець;

суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова;

суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Сасевич;

суддя Верховного Суду Григорій Усик.



На завтра заплановано другий тур, під час якого делегати спробують обрати ще кількох членів Вищої ради правосуддя. До другого туру вийшли судді: Бондаренко, Бурлаков, Гудима, Костенко, Гімон, Ковбій.

У Центрі протидії корупції привітали обрання п'ятьох членів ВРП з першої спроби, однак наголосили, що громадськість має питання до кожного з них.

Зокрема, суддя Бокова та її близькі родичі неодноразово відвідували окупований Крим і володіють там нерухомістю та іншим майном.

Аллу Котелевець ще у 2012 році ВККС рекомендувала звільнити через те, що при розгляді справи про ДТП вона безпідставно не врахувала результати судекспертизи, а потім прийняла рішення про зменшення компенсації потерпілому. Однак рекомендацію про звільнення відхилили.

Суддя Попікова в деклараціях за 2010-2013 роки не задекларувала жодного об’єкта нерухомості. Окрім того, наголошують у ЦПК, до неї є питання щодо походження коштів.

Суддя Сасевич був фігурантом розслідування BIHUS.Info про голосування за узгоджених кандидатів на суддівських з’їздах. Крім того, він вказав, що у 2014 році його дружина придбала Volkswagen Passat за $35 тисяч, перед тим отримавши подарунок/виграш на приблизно таку ж суму.

Суддя Усик у 2010 році стягнув з журналістки Ольги Сніцарчук 20 тисяч грн моральної шкоди, начебто завданої депутату Юрію Буту. Обранець після перемоги Януковича на виборах зрадив своїх виборців і перейшов на бік «Партії регіонів». Усик тоді став на бік депутата. У 2006 році суддя приватизував службову квартиру в Києві площею 89 квадратів. Для обгрунтування потреби у житловій площі він переписав на своїх синів дві власних квартири.

Нагадаємо, 22 лютого, після початку оцінювання Етичною радою, 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Як наслідок кворум ВРП було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня обрала двох членів Вищої ради правосуддя — Романа Маселка та Миколу Мороза.

Як повідомлялось, раніше посли країн G7 висловили надію на те, що з’їзд суддів скоро призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя. У «Великій сімці» нагадали, що це – одна з ключових реформ, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС.