Під час переговорів у Бресті навесні минулого року, українську делегацію охороняли польські спецпризначенці

За даними ЗМІ, польоти українських VIP-персон до Бреста з польського боку контролювали тодішній керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик і заступник голови МЗС Марцін Пшидач, інформує ZN.ua.

Під час переговорів у Бресті навесні минулого року, українську делегацію охороняли польські спецпризначенці

Представники української переговорної делегації, які їздили до Бресту для перемовини з РФ охоронялися бійцями польсько спеціального підрозділу. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Захистом українців на шляху до Білорусі займалися оператори військової комендатури з Люблинця, які задовго до війни співпрацювали з українськими спецпризначенцями.

За даними видання, після 2014 року разом із США та Великою Британією вони співпрацювали у розбудові спецзагонів як окремого виду збройних сил в Україні. У Кропивницькому командос із Люблинця тренували спеціальні підрозділи морської піхоти.

Польоти українських VIP-персон до Бреста з польського боку контролювали тодішній керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик і заступник голови МЗС Марцін Пшидач.

Також польський спецзагін охороняв олігарха Романа Абрамовича, який був посередником в тих українсько-російських переговорах.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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